Hunde gehen mit feinen Nasen im Möbelhaus auf Spurensuche

Die Hunde und Zweibeiner aus dem Verein Pettrailer sind bei Ikea in Salzburg im Einsatz. Die Nasenarbeit macht den Tieren sichtlich Freude.

Nach Herzenslust in einem mehrstöckigen Möbelhaus herumschnüffeln und in all den Ausstellungsräumen mit unzähligen Gerüchen auf Spurensuche gehen. Diese Gelegenheit bot sich am Freitag während des Einkaufsbetriebs bei Ikea in Salzburg den Hunden und ihren Besitzern aus dem Tiersuchverein Pettrailer. "Hunde sind bei uns erlaubt, deshalb sind sie auch zum Trailen willkommen", sagt Ikea-Geschäftsführer Wolfgang Kietreiber-Makari. Er ist seit Kurzem selbst Besitzer eines Hundes. Das Pettrailing, bei dem sich Hunde begleitet von Zweibeinern unter Anleitung eines Trainers auf die Suche ...