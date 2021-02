Hunde ohne Leine sind Gefahr für seltene Vögel

Naturschützer klären rechtzeitig vor der bevorstehenden Brutsaison auf.

Auch wenn jetzt in dieser Kälte noch wenig darauf hindeutet: Ende Februar/Anfang März werden die ersten Zugvögel, wie der Große Brachvogel und der Kiebitz, zurückkehren.

Naturschützer sind in Sorge, weil immer mehr Menschen mit zum Teil frei laufenden Hunden Naturschutzgebiete wie das Wenger Moor am Wallersee durchstreifen. Das liegt nicht zuletzt am Drang in die Natur in der Coronakrise. In betroffenen Gemeinden startet eine unter anderem vom Land unterstützte Aufklärungskampagne.

"Es gibt in ganz Salzburg nur ...