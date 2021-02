Hunderte Geflüchtete warten im Flachgau noch auf Asyl

Die Flüchtlinge sind großteils aus dem öffentlichen Blickfeld verschwunden. Quartiere gibt es noch in 13 Flachgauer Gemeinden. Eine Bestandsaufnahme.

Als im Jahr 2015 eine große Zahl an Flüchtlingen in Österreich ankam, war die Hilfsbereitschaft auch in Flachgauer Gemeinden groß. Vielerorts bildeten sich Gruppen, die den meist aus Syrien, Irak und Afghanistan stammenden Männern, Frauen und Kindern Hilfe anboten. Gemeinsam wurden Behördengänge erledigt und Begegnungscafés veranstaltet, es wurde gesportelt und Deutsch gelernt.

Einen harten Kern an Helfern gibt es in den 13 Flachgauer Gemeinden mit Asylunterkünften auch heute noch. Rund 20 Ehrenamtliche sind es derzeit bei "Seekirchen hilft". ...