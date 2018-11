Hunderte Kindergartenpädagoginnen demonstrierten in Salzburg

Für mehr Qualität in der Kinderbetreuung gingen am Dienstagnachmittag in der Salzburger Innenstadt Kindergartenpädagoginnen und -pädagogen auf die Straße.

"Kinder brauchen Profis, keine Tanten!", "Bildung kostet!", "Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr Kindern Bildung klaut!!!" Mit Plakaten und Parolen wie diesen zogen am Dienstagnachmittag Kindergartenpädagoginnen und -pädagogen sowie Eltern und Kinder durch die Salzburger Innenstadt. Ein Anlass für den Protestmarsch ist die geplante Gesetzesänderung im Gemeindebedienstetengesetz. Sie soll am Mittwoch im Salzburger Landtag beschlossen werden. Demnach sollen die Pädagoginnen in Gemeindekindergärten künftig weniger freie Tage bekommen. Da diese Tage auch jetzt schon vom Lohn abgezogen werden, spricht die Berufsgruppe der Pädagoginnen von einer Lohnkürzung. Schon jetzt werde händeringend um Personal geworben, Verschlechterungen wie diese würden die Situation nur noch verschärfen.

Quelle: SN