Hunderte Liter Chemikalien legten Adneter Unternehmen vorerst lahm

Einem Staplerfahrer dürfte beim Transport ein Malheur passiert sein. Für die Mitarbeiter und die Umgebung bestehe keine Gefahr.

Die wichtigste Botschaft sei, dass für die Mitarbeiter und Umgebung keine Gefahr bestanden hat. So Geschäftsführer Peter Gubisch vom Unternehmen Schlotterer in Adnet, einem führenden Unternehmen für Sonnenschutz. Dort war am Dienstag in der Früh ein Behälter mit mehrere Hundert Litern Isocyanat leck geschlagen. Laut Gubisch war es menschliches Versagen: Einem Staplerfahrer dürfte beim Transport ein Malheur passiert sein. Diese hoch reaktive chemische Verbindung kann die Schleimhäute und die Hautoberfläche schädigen.

require(['lib/score', 'lib/swiper'], ...