Hunderte Skifahrer tummelten sich beim Saisonstart in Obertauern auf den Pisten

Nach und nach öffnen die Skigebiete in Salzburg ihre Liftanlagen. Die Schneelage ist gut, die Gastronomie muss bis auf Take-away ihre Betriebe noch geschlossen halten.

"Ich bin gerade am Berg unterwegs. Es schneit und dennoch schätze ich, dass heute bereits an die 500 Skifahrer im Gelände unterwegs sind", berichtete am Freitag Tourismusdirektor Mario Siedler aus Obertauern.

Die sogenannte Tauernrunde im Uhrzeigersinn sei in Betrieb, ausgenommen Gamsleiten und Seekareck. Noch hätten die Hotels und gastronomischen Betriebe geschlossen, doch für das leibliche Wohl gebe es Verpflegung im Wege von Take-away bei der Krings-, der Dikt'n-Alm sowie bei der Talstation der Grünwaldkopfbahn. Parallel bieten Skischulen bereits Privatstunden für Einzelpersonen sowie solche aus einem gemeinsamen Haushalt an.

Am Samstag locken weitere Skigebiete in Salzburg zu einem Ausflug: So gehen im Pinzgau die Bereiche Zwölferkogel (Hinterglemm), Schönleiten (Saalbach), Asitz (Leogang) und Doischberg-Lärchfilzen (Fieberbrunn) in Betrieb. Take-away-Angebote gibt es in Hinterglemm bei der Breitfußalm, in Fieberbrunn beim Fontanastadl.

Für Skifahrer, die ins Gasteinertal wollen, steht ab Samstag der Buchebenlift für eine blaue Abfahrt im Bereich des Stubnerkogels zur Verfügung. Ab kommenden Mittwoch werden dann die Schlossalmbahn in Bad Hofgastein sowie die Gondelbahn auf den Stubnerkogel in Betrieb gehen.