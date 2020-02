Chronik Drachenwand: Sechsjähriger stürzte nach Klettertour in den Tod Ein kleiner Bub kam am Samstagabend beim Abstieg von der Drachenwand in St. Lorenz am Mondsee ums Leben. Er stürzte beim Abstieg vor den Augen seiner Mutter 60 Meter ab. Er erlitt dabei tödliche Verletzungen. …

Chronik Mit einem Messer in der Hand drohte ein Mann einem Kellner mit dem Umbringen Am Samstag drohte ein 35-jähriger polnischer Staatsangehöriger einem 47-jährigen Kellner eines Gasthauses in Salzburg Aigen mit dem Umbringen, indem er dies mit einem Messer in der Hand bekräftigte. Das …