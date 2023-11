"Ich kämpfe um jedes Bild"

Volker Lauth ist 80 - und agil wie eh und je. Seine neuesten Werke sind im Kammerlanderstall zu sehen. Die Eröffnung wurde zum glanzvollen Event.

Die Vernissage sprengte alle Erwartungen. "Es war ein Wahnsinn. Es kamen so viele Leute, die Laudatio von Hartwig Kaltner war derartig gut. Seit diesem Abend fühle ich mich endgültig als Künstler", meinte Volker Lauth im Gespräch mit den PN auch Tage nach der Ausstellungseröffnung vorvorige Woche noch ebenso bewegt wie verschmitzt.

Eigentlich habe er mit der Malerei jetzt aufhören wollen, erzählt der Uttendorfer. "Ich bin im Frühjahr 80 geworden und hab' genug getan." Doch er hat die Rechnung ohne seine Fans gemacht. Zuerst wurde ihm zu Ehren anlässlich seines Jubiläumsgeburtstags in Uttendorf eine Ausstellung organisiert - sehr erfolgreich. "Da hat es mich wieder gebissen", gesteht Lauth. Und als die Vötters vom Neukirchener Kulturverein Tauriska anfragten, ließ er sich bald überzeugen, in Neukirchen auszustellen.

Im Kammerlanderstall werden nun aktuelle Kalenderbilder und neue Werke von Lauth präsentiert. Zentrales Motiv ist die Natur, vor allem Blumen. Für seine Kalender verwendete er die "Abklatsch-Technik". Worum geht's bei dieser?

"Öl trocknet langsam. Um diesen Prozess zu verkürzen, lege ich stark saugendes Papier - Hutpack - darauf, welches Farbe wegnimmt. Dieses Abklatschen passiert auch mit bereits verwendetem Hutpackpapier. Die dadurch zufällig entstehenden Kompositionen bringen oft interessante Ergebnisse hervor", so der Künstler.

Für weitere Bilder hat er eine spezielle Technik angewendet: Eine grundierte Leinwand überspachtelte er mit Deckweiß. "Die Spachtel hatte an den Ecken noch Farbreste, dadurch entstehen auf der Leinwand neue Farben und eine leichte Struktur. In dieses Gemenge habe ich in die langsam trocknende Ölfarbe mit einem Pinsel zu zeichnen angefangen, das hat mir unwahrscheinlich getaugt", betont der Künstler.

Lauth lässt sich von der Natur inspirieren, will diese aber nicht 1:1 abbilden. "Ich will das, was ich mache, auf meine Art verändern. Nicht jeder erkennt die dargestellte Blume, deshalb habe ich irgendwo auf dem Bild ihren Namen dazugeschrieben."

Ohne Fleiß keine adäquate Kunst

Die Kunst ist für Lauth Lust, aber auch Arbeit. "Hartwig Kaltner hat in der Laudatio gesagt, fünf Prozent sind Talent, fünf Prozent sind Glück und 90 Prozent sind Fleiß, dazu stehe ich hundertprozentig." Lauths Fleiß ist vielfältig sichtbar. Neben unzähligen Bildern schuf er in beinahe 60 Jahren Graffitis an Hausmauern, bearbeitete den Uttendorfer Dorfbrunnen, leitete jahrelang das Malersymposion auf der Rudolfshütte. Vor Kurzem beteiligte er sich an einer Gemeinschaftsausstellung an der Uni Salzburg zum Thema "Annäherung an Stefan Zweig". Und weiterhin organisiert er im Gemeindehaus von Uttendorf Ausstellungen. Lauths Fazit: "Ich glaube, jetzt, mit 80, bin ich so richtig angekommen."

Zu diesem Hochgefühl dürfte auch die großartige Stimmung bei der Vernissage beigetragen haben, zu welcher der Musiker Markus Marageter auf einem 100 Jahre alten Bösendorfer-Klavier wesentlich beitrug.