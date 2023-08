Ich bin von gestern

Ich gebe es zu. Bei manchen Dingen bin ich von gestern. So bin ich zum Beispiel ein Verfechter des Foto-Entwickelns. Seit das Smartphone immer und überall dabei ist, wird ja alles fotografiert, das nicht bei Drei auf dem Baum ist. Während man sich noch vor nicht allzu langer Zeit genau überlegen musste, wann man abdrückt, weil auf einen Film eben nur 36 Fotos passten, sitzt der Finger heute locker. 500 Urlaubsfotos sind da gar nix. Die Bilder werden einfach in die Cloud oder auf irgendeine Festplatte verfrachtet. Und dann nie wieder angeschaut. Das ist der Grund, warum ich immer noch entwickelte Fotos in ein Album stecke. Nur so greife ich danach und pflege die Erinnerungen, die ich schließlich genau dafür auf Foto festgehalten habe.

Von gestern scheint man heute aber auch zu sein, wenn man von Kindern erwartet, dass diese vollständige Sätze inklusive Verb sprechen. Viele Eltern haben bereits resigniert und überhören einfach, dass beim Satz "Mama, kann ich einen Saft?" irgendetwas fehlt, das noch vor nicht allzu langer Zeit fixer Bestandteil eines jeden Satzes war. Auf die verbfreie Frage nach dem Saft gibt es bei mir jedenfalls stets die im Stakkato vorgetragene Gegenfrage: "Trinken? Haben? Bekommen? Öffnen? Holen?"

Und noch ein Beispiel fällt mir ein, wie man sich heute manchmal von gestern fühlen kann. Ich will, dass meine Kinder so spät wie möglich ein Smartphone kriegen. So spät wie möglich, das bedeutet heute selbst bei hartnäckigstem Widerstand wohl Anfang der Sekundarstufe. Es fällt uns kaum mehr auf, aber im Bus oder Zug sieht man fast niemanden mehr, der nicht auf dem Display herumwischt. Im Wartezimmer werden keine Zeitschriften mehr gelesen, es wird quer durch alle Altersgruppen aufs Handy gestarrt. Oder im Rockkonzert. Vielen scheint es nicht zu blöd zu sein, Künstler mehr durch die Smartphone-Kamera als auf die altmodische Weise zu betrachten. Und wann haben Sie zuletzt einen Jugendlichen gesehen, der nicht mit seinem Handy beschäftigt war? Ein Vorurteil, meinen Sie? Eine Verallgemeinerung? Das liegt dann wohl daran, dass ich von gestern bin.