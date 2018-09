"Ich freue mich auf ein spannendes Schuljahr"

Andrea Kinschel ist seit einem Jahr Pflichtschulinspektorin im Pinzgau. Sie betreut alle Volks-, Neue Mittel-, Sonder- und Polytechnischen Schulen.

Am kommenden Montag, dem 10. September, werden 988 Pinzgauer "Taferlklassler", davon 170 in der Vorschule, ihren ersten Schultag erleben. Insgesamt "rücken" 6287 junge Menschen in eine Volks-, Neue Mittel-, Sonder- oder Polytechnische Schule des Bezirks ein. "Die Zahlen steigen ein bisschen an", weiß Pflichtschulinspektorin Andrea Kinschel. Seit einem Jahr ist die Flachgauerin, die mehrere Jahre in Brüssel tätig war, quasi Chefin aller Pflichtschullehrer des Pinzgaus. "Ich betreue die Schule in allen pädagogischen Fragen und Angelegenheiten. Das beinhaltet auch Qualitäts- und Konfliktmanagement."

Für die Schulleiter habe das neue Schuljahr längst begonnen, sagt Kinschel. "Sie bereiten sich und ihre Schule vor, nehmen das sehr ernst und machen das sehr gewissenhaft." Im Bezirk gebe es generell keine gravierenden Neuerungen, an einigen Schulen aber doch Änderungen. "In Niedernsill wird eine neue Volksschule gebaut, die Kinder werden daher ein Jahr lang in Containern unterrichtet." Das betrifft rund 120 Kinder in sieben Klassen. Wieder eigenständig wird die Volksschule Fusch (32 Schüler), die zuletzt eine Expositur von Bruck war. Dort wird es eine neue Leitung geben, dasselbe trifft auf Lenzing, Saalfelden I und Bruck zu. Eingerichtet wird im Pinzgau eine Deutsch-Förderklasse. Diese wird in der VS Schüttdorf situiert. "Für einen Standort braucht es mindestens acht Schüler. Die-se haben 15 Deutschstunden pro Woche, den Rest der Zeit werden sie in ihren Stammklassen verbringen."

Wichtig sei, dass in Bezug auf Lehrpersonal alle Stellen besetzt werden konnten, sagt Kinschel. An den NMS gebe es aber Bedarf an Deutschlehrern. Hier würden fachfremde Lehrer eingesetzt. "Sie können das."

Einen Wunsch hat Kinschel an die Eltern von "Taferlklasslern": "Sie sollten ihre Kinder positiv unterstützen, schauen, dass die Freude am Lernen erhalten bleibt. Das ist der Schlüssel für einen guten Start in den Bildungsbereich. Und die Eltern sollten mit dem Klassenlehrer eng kooperieren."