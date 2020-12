"Ich möchte selbstständig weiterleben"

Von klein auf ist Erwin Asen krank. Sein Leben hat er dennoch erstaunlich gut gemeistert. Nun lässt ihn einmal mehr die Gesundheit im Stich.

Weihnachten im Krankenhaus? Nein, da sei nicht schlimm, damit könne er leben. Das Pflegepersonal sei sehr nett, mit ihm werde er die Festtage gut verbringen. Erwin Asen liegt in seinem Bett im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in der Stadt Salzburg und versucht ein Lächeln. Vor einer Woche wurde er am Bein operiert, weil eine Wunde nicht verheilte. Eine Hauttransplantation wurde nötig. Sie ist die Folge einer Krankheit, die den gebürtigen Oberösterreicher seit 55 Jahren begleitet. "Ich war fünf Jahre alt, als man bei mir eine genetisch bedingte Störung der Knochenbildung feststellte", erinnert sich der heute 60-Jährige. Diese führte zu Deformationen an Beinen und Armen und bereitete ihm fortan Probleme, etwa beim Gehen.

Dennoch, Asen kämpfte und ließ sich nicht bremsen. Er, der in der oberösterreichischen Gemeinde Gampern aufwuchs, machte die Matura, studierte Jus und schloss das Studium mit dem Doktortitel ab. Sein Berufsleben verbrachte er großteils an der Bezirkshauptmannschaft Vöcklabruck. Seit 2018 ist er in Pension.

Ein Freund aus Jugendtagen war ihm in all diesen Jahren Stütze. Er ist es auch, der an diesem Dezembertag an seinem Bett steht und ihm Mut zuspricht. Friedrich Hoppichler, ärztlicher Direktor des Krankenhauses, hat mit Erwin Asen fünf Jahre lang die Schulbank gedrückt. "Das ist eine echte Freundschaft, die sich durch Verbundenheit und Respekt auszeichnet", sagt Asen. Hoppichler nickt.

"Leider ist es so, dass die körperliche Beeinträchtigung zunimmt und Erwin nun den Rollstuhl braucht." Mehr noch, er könne nicht mehr allein leben, brauche eine behindertengerechte Wohnung, die Unterstützung durch einen Pfleger rund um die Uhr sowie ein behindertengerechtes Fahrzeug. Dafür reiche die Pension nicht. Von seiner Familie könne er keine Unterstützung erwarten. Der Vater ist verstorben, die betagte Mutter selbst pflegebedürftig.

"Was mir an Erwin imponiert, ist, dass er nie aufgegeben hat. Schon in der Schule kämpfte er mit seiner Gesundheit, doch er hat immer weitergemacht." Sehr lang habe er sich allein durchgekämpft. "Doch jetzt braucht er tatsächlich Unterstützung."

Für die Zeit nach dem Krankenhaus träumt Asen von Ausflügen ins Waldviertel oder in den Bayerischen Wald. "Ich mag den Wald sehr. Vielleicht klappt das."

Wenn Sie auch helfen möchten:

Mit dem Advent startete die diesjährige ORF-Hilfsaktion Licht ins Dunkel in Partnerschaft mit den "Salzburger Nachrichten", Progress, Albus und dem Raiffeisenverband. Seit 21 Jahren stellen sie sich in den Dienst der guten Sache. Wenn Sie mit Ihrer Spende Erwin Asen unterstützen möchten, führen Sie seinen Namen unter Verwendungszweck an.



Spenden an die Licht-ins-Dunkel-Hilfsaktion, Kennwort: Soforthilfefonds Salzburg. Spendenkonto: AT22 3500 0000 0001 6600.