"Ich war übermütig" - Mercedesfahrer aus Hallein raste mit 139 km/h über Alpenstraße

Beinahe doppelt so schnell als erlaubt ist am späten Dienstagnachmittag ein 35-jähriger Mann aus Hallein mit seinem PS-starken Mercedes-Kombi in der Alpenstraße in Richtung Stadt Salzburg unterwegs gewesen. Eine Zivilstreife der Polizei stoppte den Raser.

SN/polizei salzburg Schneller als die Polizei erlaubt – der Raser in der Alpenstraße.

Die Bilder aus der geeichten Radarkamera des Zivilstreifenfahrzeuges dokumentierten die flotte Fahrt am Dienstag um 16:35 Uhr. Der Lenker hatte zuvor seinen Mercedes-Kombi im Ortsgebiet von Anif bei erlaubten 70 km/h auf 125 km/h beschleunigt. In weiterer Folge überholte der Lenker einen vor ihm fahrenden Wagen. Auch dabei drückte der Halleiner kräftig auf das Gaspedal, wobei die Höchstgeschwindigkeit des Mercedes schließlich 139 km/h betrug. SN/polizei salzburg Tempo 125 bei erlaubten Tempo 70... Dann heißt es im Polizeibericht: "Bei seiner Anhaltung zeigte sich der 35-jährige Halleiner geständig und gab an, kurzfristig übermütig gewesen zu sein. Zudem könne man mit seinem Sportwagen die Geschwindigkeit leicht übersehen. Er wird angezeigt und muss mit einem Führerscheinentzugsverfahren rechnen." Land will strengere Strafen weiter verschärfen Sollte es dazu kommen, wird der 35-Jährige für vier Wochen mit Öffis oder als Beifahrer sein Auslangen finden müssen. In Salzburg sind die Strafen für Schnellfahren vor kurzem kräftig erhöht worden. Wer etwa mit 91 km/h im Ortsgebiet erwischt wird, zahlt nun 1600 anstatt 500 Euro (2019 waren es noch 290 Euro). Wer mehr als 70 km/h zu schnell unterwegs ist, für den sehen die neuen Richtsätze nun 3400 Euro an Strafe vor. Die Dauer des Führerscheinentzugs ist von zwei auf vier Wochen verdoppelt worden. Verkehrslandesrat Stefan Schnöll (ÖVP), der die bereits nachgeschärften Strafsätze durchgeboxt hat, reicht das nicht. Er will, dass Rasern der Führerschein an Ort und Stelle abgenommen werden muss (so wie bei Alkolenkern). Dafür sind laut Polizei die rechtlichen Voraussetzungen aber noch nicht gegeben. Die Bewusstseins-Kampagne "Owa vom Gas" soll begleitend und vor allem bremsend wirken. Hier klicken: Details zur Kampagne "Owa vom Gas"