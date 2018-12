"Ich werde bloß nie ernst genommen"

Otto Waalkes spricht über sein altes Dilemma, die Langzeitwirkung seines Humors, und wie er nach dem legendären ZiB-Interview mit Ingrid "Turnschuh" verblieben ist. Blödeln am Roten Bankerl.

Redaktion: Otto! Sie sind der Held meiner Kindheit. Ich bin versucht, Sie zu duzen.

Otto Waalkes: Na klar. Ich lege großen Wert darauf, geduzt zu werden. Hallo, ich bin der Otto.

Hallo, Sigrid. Du bist heute im Cineplexx, weil du im neuen Weihnachtsfilm The Grinch genau diesen grünen Bösewicht sprichst, der den Kindern Weihnachten klauen will. Ein übler Kerl?

Überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Auch der Grinch ist gar nicht so grantig. Immer wieder bricht durch, dass er Weihnachten im Grunde liebt. Du merkst auch deutlich den Gesinnungswandel am Ende, deshalb hab ich mich von der Geschichte überzeugen lassen. Ich glaub, es ist gelungen.