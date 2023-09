"Ich werde Maurer, damit ich mir mein Haus bauen kann."

Rupert Lehenauer ist seit 54 Jahren in der Bad Vigauner Kameradschaft aktiv, 25 davon als Obmann. Am zweiten September-Wochenende feiert die Kameradschaft Bad Vigaun ihr 100-jähriges Bestehen.





Rupert Lehenauer ist Bad Vigauner durch und durch. "Ich bin hier geboren, hier in die Schule gegangen, habe hier geheiratet und gearbeitet. Gelebt habe ich auch immer in Vigaun", erzählt der 74-Jährige. Beruflich hat der gelernte Maurer viel erlebt, sei es in seinen zehn Jahren als Maurer oder in der ebenso langen Zeit als Baupolier. Das Bauhandwerk begleitet Lehenauer seit seinen frühesten Tagen. "Schon als Kind habe ich gesagt, dass ich irgendwann Maurer werde, damit ich mir mein Haus selber bauen kann", erzählt er einen Schwank aus seiner Jugend. Doch ist es nicht bei diesem einen Berufsbild geblieben. In Pension ging der umtriebige Tennengauer nach 25 Jahren im Gemeindedienst.

Erst Präsenzdienst, dann direkt zur Kameradschaft

Den Weg zur Kameradschaft fand Rupert Lehenauer direkt nach Ableistung seines Präsenzdienstes 1969. Übrigens im selben Jahr, als auch seine Frau Loisi sich den Kameraden anschloss. "Ich war neben der Maria die erste Marketenderin", erzählt sie und ergänzt: "Rupert und ich kennen uns seit der Schulzeit, aber bei der Kameradschaft haben wir uns dann besser kennengelernt." Seit damals sind Rupert Lehenauer und seine Frau Loisi fester Bestandteil der Kameradschaft Bad Vigaun, die übrigens erst seit 1973 diesen Namen trägt. "Früher hieß es Heimkehrerverein. Ab 1953 hat sich der Name im Bundesland zu Kameradschaftsbund geändert. Es gab ja auch keine Kriegsheimkehrer mehr. Bei uns in Vigaun wurde erst 1973 aus dem Heimkehrerverein die Kameradschaft", erzählt Lehenauer aus der Geschichte. Wie der Name haben sich auch die Aufgaben geändert. War zu Beginn noch die Integration der Veteranen die Hauptaufgabe, ist die Kameradschaft heute für viele soziale Belange zuständig. "Wir rücken zu Hochzeiten, Beerdigungen und natürlich zum Erntedank sowie anderen Feiertagen aus. Die Mithilfe etwa nach dem Hochwasser und andere Hilfen an unseren Mitmenschen gehören mittlerweile ebenfalls zu unseren Aufgaben", sagt Lehenauer.

Von 8. bis 10. September findet die 100-Jahre-Feier der Kameradschaft Bad Vigaun statt. Ein organisatorischer Kraftakt für den über 300 Mitglieder zählenden Verein. "Vergelt's Gott an meinen Stellvertreter Alexander Sartori und sein Team vom Festausschuss für die hervorragende Arbeit", zeigt sich der Obmann, der sein Vorstandsamt noch zwei Jahre ausüben wird, dankbar.