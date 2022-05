"Ich würde mich nicht als Superminister bezeichnen"

Viel beschäftigt, dennoch dem Heimatort treu verbunden. Minister Martin Kocher im PN-Interview.

Im Jänner 2021 wurde Martin Kocher Arbeitsminister. Im Zuge der Regierungsumbildung wurde er am 11. Mai zusätzlich als Minister für Wirtschaft und Digitalisierung angelobt. Am 14. Mai war er in seinem Heimatort Altenmarkt bei der Einweihung des Bau- und Recyclinghofs und bei der Eröffnung der Bildungswochen.



Redaktion: Herr Minister, die Zeiten sind turbulent und für Sie intensiv und zeitaufwendig. Trotzdem waren Sie in Altenmarkt, um die Bildungswochen zu eröffnen. Hat Ihr Tag 48 Stunden?Kocher: Natürlich hat mein Tag ...