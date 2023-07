Ihr Einsatz rettet Rehkitze im Lungau

Rund 90 Rehkitze wurden von der Rehkitzrettung und Drohnenassistenz Lungau in Sicherheit gebracht. Seit 31. Mai gab es 157 Einsätze.

Unterstützt von Drohnen und Wärmebildkameras, machten sich die ehrenamtlichen Vereinsmitglieder ab Ende Mai auf die Suche nach Rehkitzen: "Vor der Mahd verständigten uns die Landwirte. Unser Angebot hat sich sehr schnell und gut innerhalb der Bauernschaft herumgesprochen. Prinzipiell sind wir überall herzlich empfangen worden", sagt Obmann Michael Doppler im LN-Gespräch.

Spätestens wenn ein Kitz gefunden wurde, hätten alle den Sinn des neu gegründeten Vereins vollständig verstanden: "Auch von den Lungauer Jägern wird unsere ehrenamtliche Initiative immer mehr befürwortet."

Was waren die Herausforderungen? "Einen geordneten Einsatzplan zu erstellen. Die Anfragen mussten tagesaktuell geplant und abgearbeitet werden. Wir haben drei Teams mit drei bis vier Personen sowie drei Drohnen. Daher mussten wir noch genauer planen. Ein Wunsch für die kommende Saison 2024 unsererseits wäre, dass sich Landwirte vorab untereinander abstimmen könnten, damit wir möglichst effektiv sind. Dadurch ergeben sich für uns wiederum weniger Anfahrten, wodurch am Ende noch mehr Felder abgesucht werden können." Mittlerweile sind es 38 aktive Mitglieder. "Jede und jeder Einzelne davon waren im Einsatz. Vielen Dank an unser Team für das tolle Engagement", sagen die Obleute Michael Doppler und Julia Bogensperger.

Insgesamt gab es von 31. Mai bis 8. Juli 157 Einsätze. Rund 90 Rehkitze wurden dabei vom Verein Rehkitzrettung und Drohnenassistenz Lungau in Sicherheit gebracht.

Mittlerweile gibt es auch erfolgreiche private Tiersuchen auf Almen in den Gemeinden Weißpriach und Tweng. Weiters wurden auch schon Gräben nach Unwettern auf Verklausungen abgesucht. "Einsätze dieser Art können gerne jederzeit bei uns angefragt werden. Wir sind sehr froh, dass unser Angebot so gut angenommen wird. Wir freuen uns auf weitere Einsätze und gehen motiviert in die Zukunft", sagt Michael Doppler.

Kontakt: 0681/20 71 98 40.