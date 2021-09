Ihr Herz schlägt fürs Ehrenamt

Ehrenamtliches Engagement hält unsere Gesellschaft zusammen. Asli Akyazi engagiert sich als Sanitäterin beim Roten Kreuz und möchte vielen davon erzählen.

"In unserer Schule lief ein Projekt, in dem es darum ging, dass Jugendliche sich in ihren Gemeinden mehr einbringen", erzählt Asli Akyazi (18), "und nachdem ich beim Roten Kreuz als Sanitäterin ehrenamtlich aktiv bin, war es für mich klar, dass ich dazu was mache."

Seit dreieinhalb Jahren ist sie bereits beim Roten Kreuz in Bischofshofen aktiv: "Zuerst beim Jugend-Rotkreuz und seit einem Jahr aktiv im Rettungsdienst. Mein Ziel ist es, dass ich möglichst vielen jungen Menschen diese wichtige ...