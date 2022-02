Ihre alten Handys helfen Mitmenschen

Die Schülerinnen und Schüler der Wagrainer Neuen Mittelschule siegten im Landesranking bei der Aktion "Ö3 Wundertüte".

Sie setzten gemeinsam ein starkes Zeichen:

Bereits in der Vorweihnachtszeit starteten die 125 Schülerinnen und Schüler der Neuen Mittelschule Wagrain mit dem Sammeln von ausgedienten und nicht mehr benützten alten Mobiltelefonen. Sie engagierten sich bei der Ö3-Wundertüten-Aktion für den guten Zweck. Und es ist erstaunlich, was ihnen und den Pädagogen der Schule gelang: Denn mit 171 ausgedienten Handys erzielte die Schule den hervorragenden ersten Platz im Land Salzburg!

"Sie waren einfach mit großem Eifer dabei", erzählt Pädagogin Ulli Mader, "und setzten sich für das große Nachhaltigkeitsprojekt ein, das österreichweit rund eine halbe Million Euro an Spendengeld für Familien in Not zusammenbrachte. Der Nachhaltigkeitsgedanke ist seit einiger Zeit fixer Bestandteil in der Unterrichtsarbeit an der Mittelschule Wagrain und zusätzlich ist diese wertvolle Aktion ein weiterer Schritt zur Klimaaktivschule."

Österreichs Schulen sammelten gemeinsam 16.595 Handys. Im Salzburg-Ranking landete übrigens noch die Volksschule Schwarzach mit 171 Schülerinnen und Schülern und mit 91 gesammelten Mobiltelefonen auf Platz sechs.