Ihre Corona-Geschichte schaffte 1,7 Millionen Klicks

Auf story.one erzählen Menschen Geschichten aus ihrem Coronaalltag. Die schönsten gibt es jetzt als Buch.

Wie immer wählte Sonja Schiff die Worte spontan und aus der Emotion heraus. Beflügelt durch die Welle der Solidarität in Österreich schrieb die Autorin nieder, welche Gefühle Corona in ihr ausgelöst hat.

Schiff äußert in dem Text die Überzeugung, dass das Virus jeden Einzelnen und die Gesellschaft zum Positiven verändern werde. Sie gab der Geschichte den Titel "Corona - Nichts wird mehr sein, wie es war", veröffentlichte sie auf der Onlineplattform story.one und begab sich in den Garten, um ihr Hochbeet zu beackern. Zwei Stunden später kehrte sie an den PC zurück - und staunte: 60.000 Menschen hatten ihre Geschichte gelesen. Das war am 14. März. "Ich war fassungslos", schildert Schiff. Mittlerweile wurde die Geschichte Tausende Male geteilt und auf der Plattform 1,7 Millionen Mal aufgerufen.

"Die Menschen haben in dieser Zeit ein unglaubliches Bedürfnis nach Geschichten, die Mut machen", sagt Hannes Steiner, der Gründer von story.one. Gemeinsam mit Schiff hat er 17 Geschichten ausgewählt und als Buch veröffentlicht. Die Texte sind unter dem von Ex-Neos-Chef Matthias Strolz kreierten Hashtag #CorCooning erschienen.

Die Geschichten spenden Hoffnung, gehen ans Herz oder bringen einen lauthals zum Lachen. So wie die Schilderung einer Autorin, die einem Freund via Skype zuschaut, wie er sich mit einem Plastiktopf auf dem Kopf selbst die Haare schneidet.

Wunderbarer Lesestoff ist die Geschichte "Er hat Eier". Verfasst wurde sie von einer Frau, die ihren Flug stornieren muss und statt im Urlaubsparadies im Supermarkt landet. "Wir kaufen also, was die Hamsterer uns übrig lassen. Rotes Schwammerlpesto. Haltbares Vollkornbrot. Ingwerstreichkäse."

Als dann ein Mann mit einem Einkaufswagen voller Eierkartons an ihr vorbeirollt, überkommt sie eine Welle des Zorns. Sie macht den vermeintlichen Egoisten zur Schnecke. Er entpuppt sich als Verkäufer, der soeben das Regal neu befüllen wollte. Zu lesen ist außerdem vom virtuellen Besuch im Kaffeehaus, von der Entdeckung der neuen Langsamkeit, vom Sinn des Lebens und vom Unsinn ungebremsten Konsums. Ein Sandler führt die Absurdität der Aufforderung "Geht's ham" vor Augen.

"Diese Geschichten haben etwas Wahrhaftiges und leben von der Unmittelbarkeit", sagt Steiner. Die Texte seien Zeitdokumente. "Sie sind wie Briefe an die Menschen in hundert Jahren, stellen Sie sich vor, es hätte solche Texte nach der Spanischen Grippe gegeben."

Sonja Schiff (Hg.), "Corona - Nichts wird mehr sein, wie es war. 17 Geschichten, die jetzt Mut machen", story.one publishing, 14 Euro.