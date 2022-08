Ihre Geschenke sollen ein Glücksgriff sein

Mit dem Shop "Glücksgriff", in dem sich regionale Hersteller Regalflächen mieten können, wagt Viktoria Ainz den Sprung in die Selbstständigkeit.

Es soll ein Glücksgriff sein und so hat Viktoria Ainz auch ihren Geschenke-Shop in Eugendorf benannt, den sie am 12. September in der Salzburger Straße 18 eröffnet.

Den Sprung in die Selbstständigkeit hat sich die 26-Jährige, die von einem Bauernhof in Plainfeld stammt, gut überlegt: "Es gehört schon Mut dazu, aber ich bin ein kreativer Mensch und wollte immer etwas auf eigene Beine stellen, wovon man leben kann."

Bürojob als Bilanzbuchhalterin aufgegeben

Deshalb hat ...