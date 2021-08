Illegale Airbnb-Vermietungen landen vor Salzburger Gericht

Immer mehr Airbnb-Vermieter, die sich nicht registrieren und damit die gesetzlichen Bestimmungen nicht einhalten, sehen sich in Salzburg mit Strafbescheiden konfrontiert. Seit Einführung der Airbnb-Registrierungspflicht im Vorjahr sind elf Fälle von illegaler touristischer Wohnungsvermietung vor dem Landesverwaltungsgericht gelandet, wie ORF Radio Salzburg am Montag berichtete. In zehn Fällen wurde der Strafbescheid trotz Einspruchs bestätigt.

SN/APA/dpa/Friso Gentsch Immer mehr Strafbescheide für illegale Airbnb-Vermieter