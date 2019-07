Illegale Prostitution in Salzburger Wohnung

In Zusammenarbeit mit dem Magistrat Salzburg forschten Salzburger Schengenfahnder jetzt eine 27-jährige Ungarin aus: Die Frau hatte sexuellen Dienstleistungen auf verschiedenen Internetplattformen angeboten, zu denen es dann in einer Wohnung in der Stadt Salzburg kam.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER Symbolbild.