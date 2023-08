Illegaler Waffenhändler belieferte Abnehmer auch in Salzburg

Bei Razzien bei elf Abnehmern eines illegalen Waffenhändlers sind am Dienstag in sechs Bundesländern mehr als 100 Waffen sichergestellt worden. Darunter waren Faustfeuerwaffen, Hieb- und Stichwaffen, Kriegsmaterial sowie zahlreiches Zubehör und Munitionsmengen im fünfstelligen Bereich. Die Einsätze erfolgten zeitgleich in Ober- und Niederösterreich, Salzburg, Tirol, im Burgenland und in der Steiermark. Es gab eine Festnahme, teilte das Innenministerium am Donnerstag mit.

BILD: SN/BMI Der Verfassungsschutz stellte Waffen und Munition in sechs Bundesländern sicher. BILD: SN/BMI Der Verfassungsschutz stellte Waffen und Munition in sechs Bundesländern sicher. BILD: SN/BMI Der Verfassungsschutz stellte Waffen und Munition in sechs Bundesländern sicher. BILD: SN/BMI Der Verfassungsschutz stellte Waffen und Munition in sechs Bundesländern sicher.