Illegales Glücksspiel floriert in Salzburg auch während der Coronapandemie

Seit März 2020 beschlagnahmten Finanzbehörden und Polizei 197 Glücksspielautomaten. Die vom Bund angekündigte Glücksspielnovelle soll schärfere Kontrollen beinhalten.

68 sichergestellte Automaten im Wert von rund 250.000 Euro, drei behördlich gesperrte Lokale, etliche Anzeigen und Geldstrafen in Höhe von insgesamt rund einer halben Million Euro - das ist die Bilanz der jüngsten Zugriffe gegen die illegale Glücksspielszene in Salzburg. Die Finanzbehörden hatten vor gut zwei Wochen mithilfe der Polizei Razzien in den Stadtteilen Elisabeth-Vorstadt und Schallmoos durchgeführt und dabei mitunter Spieler auf frischer Tat ertappt. Dabei wurden laut Finanzministerium trotz Gastronomie-Lockdowns Getränke ausgeschenkt. Gegen rund 20 Personen setzte es ...