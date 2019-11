Schon in der Kindheit hat der Grafiker und Zeichner Werner Hölzl Geschichten gelauscht. Ein Rotkehlchen auf seinen Zehen und ein Buch über Okkultismus waren schließlich der Anlass, selbst welche aufzuschreiben

In seinem ganz persönlichen "Schatzkästchen der schönen Erinnerungen" hat Werner Hölzl sein Erlebnis mit einem Rotkehlchen abgelegt. "Ich saß in meinem ehemaligen Atelier in der Sonne, die Füße auf dem Fensterbrett, als sich der kleine Vogel auf meine nackten Zehen ...