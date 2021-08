Im Antheringer Kräutergarten blühen auch Talente auf

35 Ehrenamtliche hegen und pflegen den Kräutergarten in Anthering. In fast drei Jahrzehnten sind sie zu einer eingeschworenen Gruppe zusammengewachsen. Am Sonntag laden sie wieder zum Kräuterfest ein und bieten ihre beliebten Kräuterprodukte feil.

Mit dem Hochfest Mariä Himmelfahrt steuert im Kräutergarten in Anthering das Gartenjahr auf seinen Höhepunkt zu. Wie die emsigen Bienen schwirren die ehrenamtlich tätigen Kräuterfrauen durch die tausend Quadratmeter große Anlage und sammeln, was der Garten hergibt. Wie jedes Jahr binden die Frauen 400 Kräuterbüscherl, die am Sonntag nach dem Festgottesdienst verteilt werden. Zuvor werden die Sträußerl gesegnet. "Der Duft des Weihrauchs hat am Sonntag rund um den Altar gegen unsere Kräuter keine Chance", scherzt die pensionierte Floristin Maria Liebenwein, ...