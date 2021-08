Im Corona-Wahn mit Radlader einen Kleinbus gerammt: Prozess in Salzburg

Vater und Sohn im Kleinbus waren in Todesangst: 48-jähriger Firmenchef wurde nun am Landesgericht Salzburg bedingt in eine Anstalt eingewiesen.

Am 28. März 2020 - zwei Wochen nach Beginn des ersten Corona-Lockdowns - hatte der 48-jährige Chef einer Firma im Flachgau mit einem 21-Tonnen-Radlader einen Kleinbus gerammt, in dem ein Mann (39) und dessen Sohn (10) saßen. Das Duo kam unverletzt davon, erlitt aber einen schweren Schock.

Knapp eineinhalb Jahre nach der Attacke mit dem schweren Baufahrzeug saß der 48-jährige Unternehmer nun am Dienstag am Landesgericht vor einem Geschworenensenat (Vorsitz: Richter Günther Nocker). Weil der Firmenchef zum Zeitpunkt des "Radlader-Angriffs" laut Gutachten in einem "manisch-psychotischen Zustand" und nicht zurechnungsfähig war, beantragte Staatsanwalt Andreas Allex die Einweisung des 48-Jährigen in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher.

Wie Allex nun im Prozess ausführte, wäre die Tat dem Unternehmer "als versuchter Mord anzulasten, wenn er zurechnungsfähig gewesen wäre": Der Mann habe damals in seinem die Zurechnungsfähigkeit ausschließenden Zustand den 39-Jährigen und dessen Sohn mit einem Kleinbus auf sein Betriebsgelände zufahren sehen: "Der Firmenchef hatte zu dem Zeitpunkt schon massive Angst vor einer Ansteckung seiner Familie mit Corona durch Leute von außen. Er hat mit dem Radlader zuerst den Kleinbus mit dem Laderheck voran gerammt und zurückgeschoben. Dann rammte er den Bus erneut - mit der zwei Tonnen schweren Laderschaufel voran knapp unter der Frontscheibe", so Allex. Wäre die Schaufel in die Scheibe gestoßen, hätte dies auch mit tödlichen Verletzungen enden können, so der Staatsanwalt in Anlehnung an das Kfz-technische Gutachten des Sachverständigen Gerhard Kronreif.

Verteidiger RA Franz Essl sah das anders. Er sprach von versuchter schwerer Nötigung, die sein Mandant verwirklicht hätte, wäre er damals nicht im psychotischen Wahn gewesen: "Er hatte keinen Mordvorsatz. Er ist damals wegen Corona in einen paranoiden Wahn geschlittert, er wusste nicht mehr, wie es mit der Firma weitergeht. Zudem hatte er sein Betriebsgelände wie Fort Knox verbarrikadiert. Als er den Kleinbus sah, wollte er sein Gelände schützen. Wenn er hätte töten wollen, hätte er die tonnenschwere Laderschaufel angehoben und auf den Bus herabfallen lassen." Der 48-Jährige wurde nach zwei Monaten Anhaltung in der Christian-Doppler-Klinik wegen Eintritts eines signifikanten Behandlungserfolgs unter strengen medizinischen Auflagen wieder nach Hause entlassen.

Die Geschworenen folgten einstimmig dem Verteidiger und erachteten die Anlasstat "nur" als versuchte schwere Nötigung. Die Einweisung des 48-Jährigen in eine Anstalt erfolgte bedingt. Das heißt: Er muss nicht in eine geschlossene Anstalt. Rechtskräftig.