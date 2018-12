Im Dienst ist nicht nur das Christkind

Auch zahlreiche Salzburger arbeiten am Heiligen Abend. Die SN haben fünf Menschen gefragt, wie sie den Dienst am 24. Dezember erleben.

Am Heiligen Abend in der Arbeit? - Für Rudolf Feichtenschlager ist das nichts Neues. Der 59-jährige Chefinspektor ist bereits seit 39 Jahren Justizwachebeamter. Er hat schon oft zu Weihnachten Dienst versehen. Auch heuer wieder. Wobei der Heilige Abend im Gefängnis, also in der Justizanstalt in Puch-Urstein, doch anders abläuft als an "normalen" Tagen - sowohl für das Wachepersonal als auch für die Häftlinge: "Wir haben am Heiligen Abend einen verminderten Dienstbetrieb. Knapp 20 Justizwachebeamte sind im Haus und kümmern sich um die 230 Häftlinge, davon 20 Frauen; dazu ist auch der soziale und psychologische Dienst verstärkt im Einsatz", erzählt Feichtenschlager.