Im Einsatz für die Frauen: "Auch nach 100 Jahren gibt es für uns noch sehr viel zu tun"

Am 3. Oktober ist es genau 100 Jahre her, dass in Oakland im Bundesstaat Kalifornien der erste Club der Soroptimistinnen gegründet wurde. Heute ist es ein internationaler Service-Club für berufstätige Frauen, die sich für Frauenrechte, Bildung, Gleichberechtigung und Frieden zum Wohle der Frauen einsetzen.

Acht Jahre später war es auch in Österreich so weit. Der erste Club in Salzburg wurde 1963 gegründet. Heute gibt es im ganzen Bundesland 62 Clubs. Seine Mitglieder haben alle das gleiche Ziel: Sie ...