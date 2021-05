Im Einsatz für die jungen Leute: Neuer Chef im Zentrum für Hör- und Sehbildung

Am Landeszentrum für Hör- und Sehbildung in Salzburg machen 25 Jugendliche mit Förderbedarf eine Ausbildung. Die Institution hat mit Robert Fuschlberger jetzt einen neuen Chef.

Rosemarie Liebminger hat die Geschäfte 22 Jahre lang geführt, mit Anfang April übernahm der Abtenauer Robert Fuschlberger das Zepter im Landeszentrum für Hör- und Sehbildung. Auf dem Areal in Lehen stehen nicht nur die Josef-Rehrl-Schule und ein Kindergarten, auch Frühförderung von Kindern mit Behinderung findet hier statt. Außerdem erhalten 25 junge Leute mit sonderpädagogischem Förderbedarf eine Ausbildung: in Küche, Tischlerei und Gärtnerei.

Esther Strodl bildet die jungen Leute in der Gärtnerei aus

"Sie brauchen ein Jahr länger, aber wenn sie fertig sind, zählt das wie eine abgeschlossene Lehre", erklärt Esther Strodl, Ausbildnerin seit 2012. Sie gehört zum 43-köpfigen Team von Fuschlberger. Ein Schloss am Gelände ist sein neuer Verwaltungssitz. Vorherige berufliche Stationen des Abtenauers waren die Straßenmeisterei in Hallein und die Kfz-Prüfstelle in der Karolingerstraße. Außerdem übte er jahrelang eine Nebentätigkeit als Erzieher im Berufsschulheim Hallein aus.

Fassade, Dach und Turm des Schlosses werden noch ausgebaut

Jetzt ist er für Verwaltung, Personal sowie wirtschaftliche, technische und bauliche Belange zuständig. Sehr vieles wurde bereits saniert. Auch die Schule ist seit 2019 fertig umgebaut. "Fassade, Dach und Turm stehen noch aus", erklärt Fuschlberger. An sich stammt der dreifacher Vater und Ehemann aus Faistenau, aber die Liebe zog ihn ins Lammertal. Die Familie betreibt eine Landwirtschaft im Nebenerwerb und verkauft "Abtenauer Wiesen-Eier". Die Eier kommen von mobilen Hühnerställen, die jede Woche einmal überstellt werden.