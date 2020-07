13 Menschen sind im Vorjahr bei Badeunfällen in Salzburg gestorben. Kürzlich kam ein älteres Paar im Fuschlsee ums Leben. Wie man auch als Laie Leben retten kann, schildert ein Wasserretter.

Bis zu 600 Badegäste tummeln sich an Spitzentagen im St. Gilgener Strandbad am Wolfgangsee. Für viele Kinder ist das Sprungbrett ein magischer Anziehungspunkt, andere dümpeln lieber mit Schwimmhilfen im seichten Wasser, ältere Gäste schwimmen bedächtig weiter in den See hinaus. ...