Im Flachgau brüten Störche

Erstmals seit 200 Jahren vermehren sich in Salzburg wieder wild lebende Weißstörche. Ein Horstpaar hat seinen Nistplatz auf einem hohen Sendemasten in Straßwalchen.

Schon das zweite Jahr in Folge brachten Weißstörche in Salzburg Nachwuchs hervor. Das Brutpaar hat seinen Nistplatz auf einem hohen Sendemasten in Straßwalchen errichtet und bereits im Vorjahr erfolgreich gebrütet. Der Horst war heuer wieder besetzt, weiß Jakob Pöhacker, Ornithologe im Haus der Natur und stellvertretender Leiter von BirdLife Salzburg. "Bei der Nachschau Anfang August waren ein Jungvogel und ein Altvogel zu sehen. Möglicherweise sind weitere Jungtiere verendet."



Frühere Brutversuche nicht erfolgreich

Seit 1800 sind in ...