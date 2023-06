Im Flachgau mit Porsche bewusst in Gegenverkehr gefahren: Es war versuchter Mord

Der Oberste Gerichtshof bestätigte jetzt den erstinstanzlichen Schuldspruch eines Salzburger Geschworenensenats gegen einen 30-jährigen Türken. Letztgenannter hatte im März 2019 im Flachgau mit seinem PS-starken Wagen auf der B 156 zwei entgegenkommenden Autos regelrecht "abgeschossen" - laut Urteil in Suizidabsicht.

In einem ungewöhnlichen Mordversuchsprozess hatte ein jetzt 30-jähriger Türke am 30. November 2022 am Salzburger Landesgericht 15 Jahre Gefängnis ausgefasst.

Laut Urteil des Geschworenensenats hatte der in Salzburg geborene, zuletzt im Innviertel lebende Mann bereits im März 2019 auf der Lamprechtshausener Bundesstraße (B 156) bei Nußdorf seinen PS-starken Porsche bewusst, nämlich in Suizidabsicht, in den Gegenverkehr gelenkt. Der zwei Tonnen schwere Pkw kollidierte in der Folge ungebremst mit zwei entgegenkommenden Autos - die drei Insassen der beiden Wagen ...