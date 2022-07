Im Flachgau, wo die alten Römer lebten

Mit dem Projekt "Vergraben und vergessen + wiederentdeckt!" werden alle Fundstellen aus der Römerzeit im Salzburger Seenland erfasst und das Wissen darüber für die Öffentlichkeit aufbereitet.

Da staunte Felix Lang nicht schlecht. Bei einer Veranstaltung in Seekirchen wurde dem Archäologen von der Universität Salzburg eine Schachtel mit Fundstücken aus Köstendorf vorgelegt. "Darunter waren Sachen aus dem 18. und 19. Jahrhundert, aber auch eindeutig römische Fibeln und Münzen", berichtet Lang, der das 2019 begonnene Projekt "Vergraben und vergessen" leitete. "So konnten wir dank eines interessierten Laien einen Monat vor Projektende in Köstendorf noch eine bisher unbekannte römische Siedlung, einen Gutshof in wunderschöner Lage, lokalisieren. Das war das ...