Im flotten Trab und festlich geschmückt

Am Josefitag fand nach vielen Jahren wieder eine "Rosserer-Fahrt" in Pfarrwerfen statt.

Die Stimmung war sichtlich gut, es wurde musiziert, gelacht und die wärmenden Sonnenstrahlen schenkten zusätzlich eine Portion guter Frühlingslaune: Vergangenen Samstag luden die Bauernschaft und der Schnalzerverein Pfarrwerfen zur "Josefifahrt". Zahlreiche schön herausgeputzte Pferdegespanne aus Hüttschlag, St. Johann, Pfarrwerfen oder Werfenweng folgten der Einladung.

Man sei vor vielen Jahren bereits zu Ehren des heiligen Josef gefahren; damals wurden die Ausfahrten mit geschmückten Noriker- und Warmblutgespannen noch von Fritz Rettensteiner organisiert. Der Brauch wurde von Rupert Gschwendtner vom Schnalzerverein und Ortsbauernobmann Peter Lottermoser wiederbelebt. Früher fanden die von Rettensteiner organisierten Ausfahrten ebenso am Josefitag statt: "Natürlich sollte das eher am Georgitag sein", erklärt Rettensteiner. Denn der heilige Georg ist der Schutzpatron der Reiter und der Bauern. "Aber zu dieser Zeit sind viele Stuten bereits hochträchtig und daher haben wir das eben immer zeitlich vorgezogen", so Rettensteiner.

Ausgehend von Werfenweng, fuhren die Gespanne über den Römerweg nach Pfarrwerfen. Kleine Pausen und eine willkommene Labestation lockerten die Stimmung zusätzlich auf. Begleitet von zünftiger Musik wie dem "Josefiduo" - Josef Gschwendtner und Josef Gschwandtner -, dauerte die "Roas" einige Stunden. Im Zentrum von Pfarrwerfen wurden die einzelnen Gespanne beim Pfarrerteich vorgestellt. Im Anschluss fand noch ein zünftiger "Rosserer-Hoagascht" im Festsaal von Pfarrwerfen mit der "Pongauer Wirtshausmusi" statt.