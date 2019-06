"Im Fluss": Hallein und seine "Salzgeschichte"

Ausstellung auf der Pernerinsel erforscht künstlerisch und historisch Halleins wechselhafte Geschichte als Salzstadt.

Noch heute sind die Spuren der jahrhundertelangen Salzproduktion am Dürrnberg und in Hallein in der Stadt sichtbar. Ab 20. Juni wirft nun die Ausstellung "Im Fluss" ein neues Licht auf "Hallein 30 Jahre nach dem Salzabbau", so der Untertitel. Der Titel "Im Fluss" ist dabei sprich- und wortwörtlich Programm für die künstlerische und historische Schau in der alten Saline, die sich mit den Auf- und Abschwüngen in der Halleiner Geschichte beschäftigt, die bis 1989 maßgeblich vom Salzabbau mitbestimmt wurden.

Den historischen Teil der Schau beleuchtet das Keltenmuseum Hallein vor Ort in der Alten Saline, das sich dem Thema bereits 2016/17 mit der Sonderausstellung "SalzHOCHburg hallein" gewidmet hatte. Bei geführten Rundgängen lädt zudem die Initiative "Halleiner G'schichten" ein, unter dem Motto "Von der Salzindustrie zum Geschichtserlebnis" die Industriegeschichte am historischen Ort - in Europas ältester noch erhaltener Sudpfanne - sozusagen "live zu erleben".

Am 1. August wird es zudem einen Rundgang durch das alte Salinengebäude geben, bei der Zeitzeugen von ihrem ehemaligen Arbeitsplatz berichten. Am 27. und 31. Juli thematisieren eigene Führungen das 30-Jahre-Jubiläum der endgültigen Schließung der Saline.

Künstler aus China und Slowenien

Die künstlerische Seite der Ausstellung bespielen der chinesische Künstler Wang Jixin und der slowenische Komponist Matej Dzido. Jixin, der seit 2013 in Salzburg lebt und arbeitet, thematisiert in der Alten Saline die Rolle des Salzes und dessen Einfluss auf Halleins Identität. Seit Jahren beschäftigt er sich mit der künstlerischen Darstellung von sozialem Wandel und der Transformation nach wirtschaftlichen Brüchen.

Die Werke, die er für die Pernerinsel geschaffen hat, sind eine einfühlsame Schau auf die sozialen Konflikte, die der jahrzehntelange Umbruch Halleins weg von einer Industrie- zur Kultur- und Tourismusstadt mit sich bringt. In enger Zusammenarbeit mit Matej Dzido hat dieser zu den großformatigen Bildern eigens für diese Ausstellung eine passende Musik komponiert. Mit seinem Ensemble "Lyeson" wird der Pianist am 24. Juni zudem ein Konzert im Salzlager der Alten Saline geben.