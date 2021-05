Im Jahr 2060 wird Salzburg rund 590.000 Einwohner haben

Salzburger Landesstatistik erstellt Prognose: Salzburg dürfte schon heuer das Bundesland Kärnten. Die meisten Menschen in Salzburg werden schon 2022 im Flachgau wohnen. Die Bevölkerungszunahme schwächt sich bis 2060 immer weiter ab.

Salzburgs Bevölkerung wächst auch in den kommenden Jahrzehnten weiter - allerdings langsamer wie zuletzt. Die Prognose von Gernot Filipp, Leiter der Landesstatistik: "Während die Einwohner des Landes zwischen 2010 und 2019 um sechs Prozent gestiegen sind, werden wir von 2020 bis 2029 ,nur' um 2,5 Prozent zulegen." Die Vorhersage lasse sich laut Landesstatistik relativ fix treffen: Bis 2030 werden die Einwohner um 2,5 Prozent mehr, bis 2040 um weitere 1,4 Prozent, bis 2050 um weitere 0,9 Prozent und bis zum Jahr 2060 ist ein kleines Wachstum von weiteren 0,3 Prozent prognostiziert. "Bis dahin kann sich natürlich noch einiges ändern, aber wir beziehen in die Berechnungen möglichst viele Parameter ein, um möglichst kleine Schwankungen zu haben", ergänzt Filipp.



Zuwanderung gleicht Geburtenminus aus

Aktuell werden in Salzburg jährlich noch mehr Babys geboren, als im gleichen Zeitraum Menschen versterben. Bis 2033 wird die sogenannte Geburtenbilanz dann in einen negativen Bereich kippen. Dass die Gesamtbevölkerung dann trotzdem steigt, liegt an der Wanderungsbilanz. Diese sagt einen Überschuss von 500 bis 1100 voraus. "Der Verlauf der Wanderungsbilanz der letzten Jahre zeigt aber, dass dieser Bereich besonders schwierig vorauszusagen ist. Die große Flüchtlingsbewegung von 2015 ist ein gutes Beispiel dafür."

Salzburg überholt Kärnten und rückt auf Platz 6 vor

Für ganz Österreich ist bis 2040 ein Bevölkerungswachstum von sechs Prozent vorhergesagt, Salzburg liegt mit einem Plus von 3,9 Prozent an drittletzter Stelle dieses Rankings - dahinter liegt die Steiermark mit einem Plus von 2,5 Prozent und Kärnten mit einer Abnahme von 2,3 Prozent. "Das Sinken der Kärntner Bevölkerung lässt uns voraussichtlich noch in diesem Jahr in Sachen Bevölkerung vorbeiziehen", ist Filipp überzeugt. Das größte Wachstum bis 2040 ist übrigens in Wien mit 9,2 Prozent vorhergesagt.



Der Flachgau wächst stark, der Lungau schrumpft

"Während im Flachgau mit etwa 12.000 zusätzlichen Einwohnern bis 2040 drei Mal so hohe Zuwächse erwartet werden wie in der Landeshauptstadt, wird die Bevölkerungszahl im Lungau kontinuierlich schrumpfen und der Pinzgau ab 2035 ebenfalls Einwohner verlieren. In allen Bezirken verlangsamt sich das Wachstum mit der Zeit", sagt Filipp. Schon im Jahr 2022 wird der Flachgau übrigens die Stadt Salzburg als einwohnerreichsten Bezirk ablösen.



Große Unterschiede in Salzburgs Gemeinden

Gernot Filipp gibt auch einen Blick auf die Gemeindeebene: "Hier sind vereinzelt mehr als 30 Prozent Plus oder Minus vorhergesagt, wobei die Unsicherheit auf dieser tiefen regionalen Ebene natürlich größer ist." In absoluten Zahlen nehmen folgende Kommunen bis 2040 voraussichtlich am meisten zu: Die Stadt Salzburg um mehr als 4000 Einwohner, Seekirchen um mehr als 1300 und Straßwalchen um mehr als 1250. Die größten Abnahmen werden aus heutiger Sicht für Sankt Michael (minus 350), Bad Hofgastein (400) und Bad Gastein (540) vorhergesagt.



Durchschnittliche Lebenserwartung steigt auf 84,3 bzw. 88,1 Jahre

Die durchschnittliche Lebenserwartung eines 2019 geborenen Salzburgers beträgt 80,4 Jahre, für Salzburgerinnen 84,8 Jahre. In 20 Jahren dürfen Neugeborene dann mit 84,3 beziehungsweise 88,1 Jahren mit einem rund drei bis vier Jahre längerem Leben rechnen. Der Unterschied zwischen Frauen und Männern wird sich zudem noch ein wenig weiter verringern.



Zahl der Personen im Haupterwerbsalter sinkt stark

Die besonders starken Geburtenjahrgänge der 1960er-Jahre, die sogenannten Baby-Boomer, haben einen großen Einfluss auf die Altersstruktur der Salzburger Bevölkerung: Die Zahl der Personen im Haupterwerbsalter (von 20 bis 64 Jahre) wird auch aufgrund des Fortschreitens der Boomer-Generation ins Seniorenalter bis 2060 von derzeit 342.430 auf 308.000 sinken. "Das sind voraussichtlich um etwa 34.500 weniger potenzielle Arbeitskräfte als heute. Dementsprechend wird der Anteil der Erwerbspersonen von heute 61,3 Prozent auf unter 55 Prozent im Jahr 2035 sinken", prognostiziert der Landesstatistik-Leiter.



Anteil der Senioren steigt bis 2060 auf 28,5 Prozent

Auf lange Sicht gesehen wird die Gruppe der über 65-Jährigen durch Bevölkerungswachstum am meisten zulegen. Anfang 2020 lebten 105.872 Seniorinnen und Senioren in Salzburg. In zehn Jahren werden zirka 133.200, in 20 Jahren 154.000 und in 30 Jahren 162.400 Personen im Pensionsalter in Salzburg leben. Das bedeutet einen Anstieg der Zahl der Seniorinnen und Senioren um rund 45 Prozent bis 2040 und 58 Prozent bis 2060. Der Seniorenanteil wird von aktuell 19,0 Prozent auf 26,5 Prozent (2040) bzw. 28,5 Prozent (2060) ansteigen.



Zahl der über 85-Jährigen wird sich bis 2053 verdreifachen

Die Zahl der über 85-Jährigen wird sich bis 2041 von 13.404 im Jahr 2020 verdoppeln und bis 2053 verdreifachen. Aktuell sind 2,4 Prozent der Salzburgerinnen und Salzburger bereits mindestens 85 Jahre alt, bis 2060 wird dieser Anteil auf 7,2 Prozent ansteigen.



Stadt Salzburg wandelt sich zum "Jungbrunnen"

Noch bis zum Jahr 2017 waren im Salzburger Bezirksvergleich die Stadt-Salzburger die ältesten. Übernommen hat diese Spitzenposition der Lungau (2020: 43,7 Jahre), der auch bis 2040 als durchschnittlich ältester Bezirk vorhergesagt wird. Die "Verjüngungskur" in der Landeshauptstadt soll übrigens so weit fortschreiten, dass bis 2040 nur die Bevölkerung des Tennengaus (2040: 44,6 Jahre) noch jünger sein dürfte.