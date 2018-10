Im Kindergarten St. Johann wird im Labor geforscht

In dem Kindergarten wurden eine Spürnasenecke eingerichtet. Die Möbel entwickelten Studenten der Fachschule in Kuchl.

Im Pfarrkindergarten St. Johann im Pongau wurde die neu errichtete Spürnasenecke eröffnet. In dem kindgerechten Labor können die Mädchen und Buben nun in Experimenten ihren Forschergeist ausleben und die Welt der Informatik, Naturwissenschaften und Technik ergründen. Unterstützt wurde das Projekt von der Stadtgemeinde, vom Land Salzburg ebenso wie vom lokalen Unternehmen Eurofunk Kappacher. Die Spürnasenecke in St. Johann ist eine von 40 Forschungsecken im Bundesland Salzburg.

Messen ohne Maßband und erfahren, warum Wasser schrumpft

In dem neuen kleinen Labor ergründen die Kinder nun, wie sich die Höhe eines Objekts ohne Maßband bestimmt, wie man schwere Dinge mit einem Flaschenzug heben kann oder warum Wasser schrumpft, wenn es in Eiswürfeln schmilzt. Sie programmieren einen Roboter und erkunden die Einsatzmöglichkeiten von Strom mit einem Elektronikset. Diesen und vielen weiteren Fragen können die Kinder im Rahmen der mehr als 80 Experimente nachgehen, die für die Kindergartenpädagogen in einem Handbuch zur Spürnasenecke Schritt für Schritt genau erklärt werden.

Möbel am Fachhochschul-Studiengang entwickelt

Sämtliche Möbel des Kinderlabors wurden am Fachhochschul-Studiengang Holztechnik in Kuchl entwickelt. Daneben ist die Spürnasenecke mit allen notwendigen Materialien, wie Labormänteln, Mikroskopen, Terrarien oder Pipetten ausgestattet - mit Unterstützung von Sponsor Eurofunk Kappacher. "Die Kinder von heute sind unsere potenziellen Mitarbeiter - oder auch Kunden - von morgen. Es ist uns ein großes Anliegen, Mädchen und Buben schon im Kleinkindalter für Naturwissenschaften und Technik zu begeistern", sagt Sponsor Christian Kappacher.

Quelle: SN