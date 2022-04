Im Kleinen Deutschen Eck wird wieder gebaut

Seit 2016 kommt es im Kleinen Deutschen Eck wegen diverser Straßenbauarbeiten zu Behinderungen durch Sperren und Ampelregelungen. Und auch 2022 geht es weiter. Nach der Sanierung der über 100 Jahre alten Stützmauern am Bodenberg zwischen Schneizlreuth und dem Steinpass und am Weinkaser zwischen Schneizlreuth und dem Thumsee, der Anbringung von Steinschlagschutznetzen an mehreren Stellen sowie dem Bau einer Lawinengalerie an der B21 beim Saalach-Stausee ist jetzt der Antonibergtunnel zwischen Schneizlreuth und dem Thumsee dran.

Seit dieser Woche ist die Staatsstraße 2101 vom Thumsee bis zum Knoten Wegscheid, wo sie in die B305 mündet, gesperrt. Das heißt, es ist nicht möglich, von Schneizlreuth über den Thumsee nach Reichenhall zu fahren. Die Strecke am Saalachsee bleibt offen, ebenso die Verbindung von Schneizlreuth Richtung Inzell. Die Sperre dauert bis Ende des Jahres. Der in den 1970ern errichtete Antonibergtunnel ist nicht beleuchtet, wodurch es zu Unfällen mit Radfahrern kam. Die Einfahrten sind steinschlaggefährdet. Diese Mängel werden beseitigt. Außerdem wird der Knoten Wegscheid zum Kreisverkehr umgebaut.

Aber auch dann ist es nicht vorbei mit den Arbeiten. Am Bodenberg muss noch das oberste Stück saniert werden. Wegen der angrenzenden geschützten Feuchtgebiete verzögerte sich die Genehmigung. Zudem gibt es die Überlegung, am Weinkaser eine Lawinengalerie zu bauen.