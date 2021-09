Im Künstlerhaus in Salzburg lässt es sich fleischlos schlemmen

Im neuen Bistro im Künstlerhaus in Salzburg verwöhnt neuerdings ein Paar die Gäste mit vegetarischen und veganen Gerichten.

Das Konzept für ein Bistro, in dem nur vegetarische und vegane Gerichte und Mehlspeisen auf den Tisch kommen, haben Julia Reinhartshuber und Sandro Eberhardt schon vor Ausbruch der Coronapandemie ersonnen, in den vergangenen Monaten haben sie es bis ins letzte Detail ausgefeilt. Nur die passende Räumlichkeit fehlte dem Paar noch, um den Traum vom eigenen Lokal in der Stadt Salzburg zu verwirklichen.

Vor knapp zwei Wochen haben die beiden am Rand der Altstadt das Tula im Künstlerhaus eröffnet ...