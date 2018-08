Im Lungau ist der hohe Festtag heuer noch höher

Mariä Himmelfahrt ist an sich schon ein hoher Festtag. Für Mariapfarr im Lungau ist heuer der 15. August, das Fest der Schutzheiligen Maria, ein noch höherer Feiertag.

Der Papst hat die größte Pfarrkirche des Bundeslandes Salzburg zur Basilika erhoben. Das wird morgen, Mittwoch, im Wallfahrtsort groß gefeiert. Und für Pfarrer Bernhard Rohrmoser geht ein Lebenstraum in Erfüllung.

In den vergangenen sieben Jahren verstärkte Mariapfarr, die Mutterpfarre des Lungaus, ihre Bemühungen um den begehrten Ehrentitel. Das Gotteshaus wurde zwischen 2014 und 2016 umfassend renoviert. "Unsere Kirche ist mir ständig durch den Kopf gegeistert. Ich hatte mich durch Tage und viele Nachtstunden mit der Renovierung beschäftigt, mit Planungen, mit Erneuerungen für eine feierliche Liturgie, mit viel Wenn und Aber, Für und Wider", erinnert sich der Pfarrer. Eines Tages, "mehr im Halbschlaf als wach", sei ihm der Gedanke mit der Basilika gekommen.

Sowohl der damalige Erzbischof Alois Kothgasser als auch dessen Nachfolger Franz Lackner unterstützten das Bestreben der Pfarre. Bereits vier Monate nach der endgültigen Einreichung am 20. Oktober 2017 kam die Frohbotschaft aus Rom über die Erhebung zur Basilika.

Der Alterzbischof, der Erzbischof, Weihbischof Hansjörg Hofer sowie Landeshauptmann Wilfried Haslauer führen die Liste der Ehrengäste am Festtag an, der schon um 6 Uhr mit dem Weckruf der Trachtenmusikkapelle beginnt und mit dem Patroziniums-Gottesdienst ab 9.45 Uhr seinen Höhepunkt findet. Um 14 Uhr folgt der Samsonumzug. Feiern können vier Gemeinden, denn zur Pfarre gehören neben Mariapfarr auch Weißpriach, Göriach und St. Andrä.

Es gibt nur zwei weitere Basiliken in der Erzdiözese Salzburg: Maria Plain und Mariathal im Tiroler Unterland. Schon ab dem 13. Jahrhundert, besonders aber ab 1400 bis zur Jahrtausendwende erlebte Mariapfarr eine Blütezeit der Wallfahrt. Am Anfang des 15. Jahrhunderts entstand die Kirche in ihrer heutigen Größe mit einem Mittel- und zwei Seitenschiffen. Urkundlich erwähnt wurde eine Kirche schon 923.