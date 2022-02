Im Messezentrum Salzburg kiloweise Kleidung aus zweiter Hand kaufen

Grazer Unternehmen bringt 3000 Kilo Second Hand-Kleidung nach Salzburg. Pro Kilo sind 45 Euro zu bezahlen.

Nach der Coronazwangspause veranstaltet am Wochenende in Salzburg das Team des 2019 in Graz gegründeten Unternehmens BeThrifty wieder einen Vintage Kilo Sale. Verkauft wird Second Hand-Kleidung um 45 Euro pro Kilo. "Der Verkauf funktioniert wie auf dem Gemüsemarkt", erklärt Geschäftsführer Christian Mayr. Es sei kein Muss, mindestens ein Kilo Kleidung zu kaufen. "Die 45 Euro sind der Richtwert, bezahlt wird je nach Gewicht." Nach dem Modelabel werde dabei nicht unterschieden. BeThrifty organisiert jedes Wochenende zwei bis drei solcher Sales in ...