Im Müllner Bräu wird das Bockbier nach altem Brauch "gestachelt"

Nach zwei Jahren Pause lädt das Müllner Bräu heuer wieder zum Stachelbier ins Schlappstüberl. Die Tradition geht auf Holzarbeiter zurück, die ihr Bier einst mit einem Schürhaken erwärmten.

Zwei Mal musste die vor einigen Jahren wiederbelebte Tradition des Stachelbieres zuletzt pandemiebedingt ausfallen. Am Montag um 17 Uhr war es dann im Schlappstüberl im Müllner Bräu wieder so weit: Direktor Rainer Herbe und sein Stellvertreter Herbert Götzinger tauchten in einem umgebauten Griller auf 300 Grad erhitzte "Stacheln" aus Nirosta in die Gläser mit frisch gezapftem Bockbier. Zuerst fährt der "Stachel" nur in den Schaum, später dann durch das Bier und bis zum Boden des Seiterlglases. "Der Malzzucker karamellisiert, der ...