Bei einem großen, langen Stromausfall bricht die Kommunikation zusammen. Salzburgs Amateurfunker sind für die Katastrophe gerüstet.

Im Feuerwehrhaus in Kuchl üben Amateurfunker für einen Fall, der hoffentlich nicht eintreten wird: Nach einem Blackout sind Internet, Festnetztelefone und auch Handynetze ausgefallen. Dennoch können Stefan Vötter und seine Kollegen dank der Notstromversorgung und per Funk E-Mails an Behörden ...