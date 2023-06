Im Oberhagmoos hat man"keine Zeit, lange zu fackeln"

Das Duo Florian Maier und Iliane Huber eröffnete am 3. Juni die Oberhagmoos-Alm in Radstadt. Wie die beiden Ennspongauer ein Paar wurden, warum Maier seine Karriere als Steinmetz aufgegeben hat und warum eine "Spionage-Tour" bei benachbarten Almen für Florian Maier zum großen Glück wurde, erfährst du im Beitrag.

Florian Maier und Iliane Huber starten gemeinsam in die erste Sommersaison auf der Oberhagmoos-Alm in Radstadt.

Etwas unerwartet erfüllte sich der gelernte Radstädter Steinmetz Florian Maier den Traum vom Leben als Landwirt. Eigentlich startete der Ennspongauer mit einer Steinmetz-Lehre ins Berufsleben. Mit nur 20 Jahren übernahm er bereits seine eigene Steinmetz-Filiale und ihm stand eine wohl vielversprechende Karriere in seiner Profession bevor.

Doch dann kam alles anders: Der Bruder, der den Hof der Eltern am Radstädter Rossbrand übernehmen sollte, verunglückte 2015 bei einem Autounfall. Für die Familie begann damit eine schwere Zeit. "Für mich stand da fest, dass ich den Hof übernehmen werde", erklärt der 29-jährige Florian Maier.

Vom Steinmetz zum Vollzeitlandwirt

Zu Beginn versuchte der Radstädter noch, beide Berufe unter einen Hut zu bekommen. "Nach ein paar Monaten stand aber fest, dass ich mein Hauptaugenmerk auf den Hof richten werde", erinnert sich Maier. Also kündigte er und stürzte sich zur Gänze ins Hofleben, stellte am Hof einiges um und wurde zum Direktvermarkter. Zeitgleich spielte Maier mit dem Gedanken, die Oberhagmoos-Alm seines Großvaters wieder herzurichten: "Ich suchte am Hof ein zweites Standbein, um ihn auch wirtschaftlich betreiben zu können, und fand in der Alm eine geeignete Möglichkeit." Mit dem Entschluss, die Alm als zweites Standbein zu betreiben, begab sich Maier daraufhin auf ,Recherche-Tour' bei benachbarten Almen: "Denn ich wusste eigentlich kaum, wie man eine Alm wirklich betreibt, und wollte einfach mal schauen, wie man das macht."

Auf seiner "Spionage-Tour" lernte der 29-Jährige dann Iliane Huber kennen und lieben. Die junge Flachauerin jobbte auf einer Radstädter Alm als Kellnerin und die beiden wurden wenig später ein Paar. Florian fackelte damals nicht lange: "Du ziehst bei mir ein. Ich habe eine Wohnung am Hof meiner Eltern. Wir legen gleich los mit unserer eigenen Alm. Wenns nicht passt zwischen uns, merken wir's eh sofort. Dann können wir das auch wieder lassen mit der Beziehung. Aber ich habe keine Zeit, um lange herumzuprobieren. Nächstes Jahr bauen wir de Almhütten um."

Auch Huber erinnert sich gerne an diese Zeit: "Bei uns hat es von Anfang an gepasst - es war nie kompliziert. Schon nach wenigen Tagen stellte er mich seiner Mutter vor und er war bei meinen Eltern zum Frühstücken. Jetzt beginnt ein weiteres unserer gemeinsamen Abenteuer."

Start in die erste Almsaison

2022 begannen die Umbauarbeiten auf der Alm. "Obwohl wir viel umgebaut haben und moderner geworden sind, erkennt man an der Alm noch die lange Geschichte, auf die wir sehr stolz sind." Am 3. Juni war die Eröffnung der neu renovierten Alm samt Zubau. "Wir freuen uns jetzt auf unsere erste Sommersaison", blickt das Paar nach vorne.

Auf die bewegte Geschichte des Pongauer Paares wurde auch der TV-Sender ServusTV aufmerksam. "Florian und Iliane sind wirklich bewundernswert", schwärmt Moderatorin Conny Bürgler. "Zwei so junge Leute mit so viel Elan und Leidenschaft, die eine Alm zu neuem Leben erwecken. Sie sind ein wirkliches Power-Pärchen." Der TV-Beitrag ist am 25. August um 20.15 Uhr bei Heimatleuchten auf ServusTV zu sehen.