Im Pinzgau fehlen Notquartiere

Wer im Pinzgau delogiert wird, hat noch ein Riesenproblem: Es gibt keine Notwohnungen. Experten arbeiten jetzt an Lösungen.

169 Pinzgauer Haushalte waren im Jahr 2016 vom Verlust der Wohnung bedroht. 68 Mal kam es zu Räumungsverfahren, 21 Mal wurde geräumt. Diese Zahlen hat das Forum Wohnungshilfe Salzburg erhoben, sagt Sozialwissenschafter Heinz Schoibl und ergänzt: "Die Zahl der von Delogierung Betroffenen oder von Menschen ohne Wohnung ist höher, es gibt eine Dunkelziffer. Viele finden Unterschlupf bei Freunden oder Bekannten. Wohnungsnot wird überwiegend privat gelöst." Silvia Mayer (Psychosozialer Dienst Pinzgau) bestätigt: "Viele wollen anonym bleiben."

Eine Erhebung von Menschen mit dringendem Wohnbedarf wurde im Oktober 2016 durchgeführt. Ergebnis: 623 Personen waren es in der Stadt Salzburg, 70 im Flachgau, 44 im Tennengau, 29 im Pinzgau, 15 im Pongau - und null im Lungau.

Für Bernhard Hittenberger (Psychosozialer Dienst Salzburg) findet eine "Binnenwanderung" innerhalb des Bundeslandes statt. Darunter seien einige im Tourismus Beschäftigte, sagt Katrin Schmid (Sozialabteilung des Landes): "In der Zwischensaison sind sie arbeitslos, verlieren ihr Zimmer und einige kommen dann in die Stadt Salzburg."

Bei einer Konferenz im Pfarrsaal diskutierten vorige Woche Experten über "Wohnungsnot und Wohnungslosenhilfe im Pinzgau". Sie waren sich einig, dass einer drohenden Delogierung eine lange Geschichte vorangeht, sie ist geprägt von Jobverlust, Scheidung, Krankheit und mündet in Schulden. Eine Zeit lang gebe es "Zwischenpuffer", wer es nicht schaffe, lande irgendwann dort, wo es Notquartiere gebe, etwa in der Stadt Salzburg. Im Pinzgau fehlten solche, bedauert Schoibl und meint, einen Grund dafür zu kennen: "In den Gemeinden gibt es eine Residenzauflage. So muss in Zell am See jemand durchgehend drei Jahre gewohnt oder gearbeitet haben, erst dann hat er einen Anspruch auf eine Gemeindewohnung. Ich wäre dafür, diese Auflage zu streichen."

Der Sozialwissenschafter wünscht sich ein Wohnungskontingent, auf das kurzfristig zugegriffen werden kann. In Vorarlberg gebe es eine gute Lösung - Schoibl: "Dort ist eine ,Kompetenzstelle Wohnen' im Auftrag der Landesregierung tätig. Sie wird aus dem Sozialfonds finanziert. Wohnbauträger erhalten eine Förderung nur, wenn sie solche Wohnungen zur Verfügung stellen." Für Soziallandesrat Heinrich Schellhorn (Grüne) ist das ein Modell, "das man verfolgen sollte".

Vom Wohnungsverlust sind im Pinzgau vor allem Männer betroffen. Es gebe auch einen relativ hohen Anteil Jugendlicher, sagen Jacqueline Leitinger und Theresa Rass von Streetwork Saalfelden: "Das ist versteckt, denn viele kommen bei Freunden oder beim Partner unter. Die jungen Leute sind ja gut vernetzt." Immer wieder kämen Erwachsene mit der Bitte um ein Quartier - Rass: "Wir sind aber nur für Jugendliche zuständig." Sie spricht noch ein Problem an: "Für Frauen gibt es das Frauenhaus, aber nur, wenn Gewalt im Spiel ist."

Die einzige Notschlafstelle im Bezirk ist in Zell am See. Hier hat die Pfarre eine Unterkunft zur Verfügung gestellt, aber nur für Männer und nur für die Wintermonate. Silvia Kroisleitner von der örtlichen Caritas dazu: "Diese Stelle wird von Freiwilligen betreut, wir kooperieren eng. Aktuell sind drei Männer untergebracht. Es ist niederschwellig, aber schwierig, nur von 18 bis 9 Uhr offen und sehr beengt."

Die 29 erfassten Personen sind die Aufnahme eines Monats. "Aber wie schaut es übers ganze Jahr aus?", fragt Kroisleitner. Sie betreut derzeit 16 wohnungslose Menschen. "Sie sind in der Notschlafstelle, prekär oder wechselnd in Pensionen untergebracht." Die Caritasstelle fungiert für sie als Kontaktadresse, damit Bescheide und andere Post zugestellt werden können. Kroisleitner: "Wohnungslose sollen sich unbedingt anmelden, sie erhalten eine Hauptwohnsitzbestätigung. Damit können sie Ansuchen stellen. Im Vorjahr haben unser Angebot 47 Menschen in Anspruch genommen. Sie kamen vor allem aus Mittersill, Zell am See und Saalfelden. Der Großteil sind Einheimische, es sind keine Asylwerber und nur wenige Asylberechtigte darunter."

Im Pinzgau funktioniere das soziale Netz lange, weiß Silvia Mayer - "aber irgendwann geht nichts mehr". Sie fordert jemanden, der sich um diese Menschen kümmert: "Früher, bis vor fünf Jahren, gab es eine Sozialarbeiterin, sie konnte einiges abfangen." Schellhorn dazu: "Wir werden schauen, was mit dieser Stelle ist." Unterstützung bietet die Gefährdetenhilfe an - wenn sie von Fällen wisse, sagt Bernhard Wallerstorfer: "Die Gemeinden werden vom Gericht über Räumungsurteile informiert, sie sollten wiederum uns informieren. Aber viele wissen gar nicht, dass es die 33a-Meldungen gibt." Im Pinzgau sei die Zusammenarbeit mit Saalfelden vorbildlich, sehr gut sei sie auch mit Zell am See - Vizebgm. Andreas Wimmreuter (SPÖ): "Wir versuchen zu vermitteln, sprechen auch mit Wohnbaugesellschaften. Zum Teil sind Wohnungen zu groß und zu teuer geworden, etwa wenn die Kinder ausgezogen sind. Wir beharren auch nicht auf der Residenzpflicht, man kann aus sozialen Gründen davon absehen."

Einig waren sich die Diskutanten, dass es eine koordinierende Stelle im Pinzgau braucht. Schellhorn: "Wir wollen eine verbindliche Stelle schaffen, aber keine neue." Er will auch Kontakt zu den Gemeinden aufnehmen, damit Meldungen an die Gefährdetenhilfe erfolgen. Mayer sagt: "Es braucht ganzjährige Schlafstellen. Und man muss in die Beratung und Betreuung auch Jugendliche einbeziehen." Kroisleitner: "Es braucht auch Begleitung und Prävention. Viele fallen wieder zurück, sie leben ja immer am Limit. Ich wünsche mir ein Nachtquartier und Notwohnungen, wo jemand über eine bestimmte Zeit den ganzen Tag sein kann."

Die Caritas Zell am See ist die erste Anlaufstelle im Bezirk, Kroisleitner betont aber: "Wir können nicht alles machen."

Adresse: Seehofgasse 2; Telefon: 0 65 42/72 933-10. Mo., Fr.: 9- 12 Uhr; Di.: 14- 16 Uhr; Do.: 10-12 und 16-18 Uhr.