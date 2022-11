Im Pinzgau gefasster Ukrainer in Auslieferungshaft: Betrog er in seiner Heimat drei Männer um 6,8 Mill. Euro?

Salzburger Haftrichter verhängte über im Pinzgau gefasster Ukrainer (33) nun Auslieferungshaft wegen des Haftgrundes der Fluchtgefahr. Der mutmaßliche Betrüger bestreitet die Vorwürfe.

Interpol Kiew hatte schon länger nach ihm gefahndet. Am vergangenen Samstag klickten nun, wie berichtet, für einen 33-jährigen Ukrainer in Bruck an der Glocknerstraße die Handschellen. Er war im Pinzgau in eine routinemäßige Verkehrskontrolle geraten - als die Polizisten den 33-Jährigen näher überprüften, dürften sie gestaunt haben: Gegen den Ukrainer, angeblich von Beruf Selbstständiger und offenbar bereits seit Mitte September in Österreich aufhältig, hatte ein Kiewer Gericht einen Internationalen Haftbefehl ausgestellt. Mit massivem Vorwurf: Bereits im Sommer 2021 soll der ...