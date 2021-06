Im Pinzgau leben derzeit wohl drei Wölfe

Wolfssichtungen wie jene in Bruck am Samstag dürften bald Alltag sein. Hält sich ein Tier länger im Siedlungsgebiet auf, ist das bedenklich.

Mitte Mai filmte ein Bergführer in Zederhaus einen Wolf beim Verzehr seiner Beute. Am Samstag wurde ein Wolf auf den Wiesen zwischen Kaprun und Bruck beobachtet und fotografiert. Ein Autofahrer glaubt, in der Nacht auf Sonntag einen Wolf beim Überqueren der Straße in Maria Alm gesehen zu haben. Auch in Tirol gebe es zahlreiche Sichtungen, sagt der Salzburger Wolfsbeauftragte Hubert Stock. "Sie werden uns in Zukunft intensiv beschäftigen. Schon jetzt häufen sich bei uns die Meldungen, wenn Berichte in den ...