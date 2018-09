Im Pinzgau macht man wieder Sauerkraut

Selbst hergestelltes Sauerkraut ist gut für Mensch und Umwelt. Die Brambergerin Kathi Seifriedsberger erklärt, wie es funktioniert.

"Ich brauche im Winter keine Erdbeeren" sagt Kathi Seifriedsberger, die Initiatorin des Bramberger Wochenmarktes. "Man muss keine exotischen Sachen herbringen. Das, was wir hier haben, ist ausreichend. Früher haben wir in den kleinen Gärten Erdäpfel, Bohnen, Kürbisse, Gurken und Kraut selbst angebaut. Frische Tomaten gab es nur im Sommer. Viel hat man eingeweckt und ist so über den Winter gekommen."