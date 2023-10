Im Pinzgau Mega-Lawine ausgelöst und Menschen gefährdet? - Prozess gegen Wiener fortgesetzt

Am Montag wurde am Bezirksgericht Zell am See das Strafverfahren wegen des Vorwurfs der Gefährdung der körperlichen Sicherheit gegen einen 45-jährigen Wiener fortgesetzt. Dem Angeklagten wird angelastet am 3. Februar 2023 auf der Schmittenhöhe in Zell am See als Skifahrer bei angeblich damals sehr Lawinengefahr (Warnstufe 4) in einen ungesicherten Hang eingefahren zu sein. Dabei habe er eine enorm große Lawine ausgelöst. Der Wiener bekannte sich bislang nicht schuldig.

BILD: SN/ROBERT RATZER Lawinenabgang am 3. Februar auf der Schmittenhöhe: Sowohl der Polizeihubschrauber „Libelle“ als auch sechs Kräfte der Alpinpolizei und der Bergrettung sind im Einsatz gestanden.